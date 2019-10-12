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謙仔聞「造人」呻眼瞓兼耐力唔夠

2019-10-12 列印
■謙仔在劇中周旋於張曦雯（左）和張秀文（右）中。
■張文慈表示重要戲份已完成，現時相當輕鬆。
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　　無線新劇《木棘証人》昨日舉行拜神儀式，主要演員羅仲謙、張曦雯、韋家雄、張文慈與張秀文等都有出席。謙仔跟張曦雯演情侶，談到可有激情戲份，謙仔透露只有浪漫甜蜜，若太激情就會兒童不宜觀看。

　　謙仔又大讚張曦雯無靚女包袱，會不顧形象放盡去演。張曦雯則笑謂第一次拍喜劇，怕放過頭，令大家對她的女神形象幻滅。此外，提到太太楊怡多次傳出懷孕，謙仔再次否認喜訊。談到黎燕珊自爆傳授生仔秘訣給楊怡，謙仔就似乎未有聽過，他笑道：「有啲咁嘅事？就算有我都無咁嘅耐力，因為呢排我實在太眼瞓。」張文慈則提到日前拍跌倒戲，因太認真而弄傷了右腳，但無大礙。

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