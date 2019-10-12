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志玲老公AKIRA登「台」受歡迎

2019-10-12 列印
■AKIRA訪台表現親民，有問必答。
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　　台灣第一名模、志玲姐姐林志玲的老公、日本組合EXILE成員AKIRA，昨日到台灣出席高雄電影節記者會，為主演的短片《燦爛星空下》造勢。

　　「台灣女婿」AKIRA和志玲閃婚後，昨日是首度面對台灣傳媒記者，他坦言以前來台都是工作為主，婚後已視台灣為第二個家，感覺由出國變成回家。因太太的暱稱是「志玲姐姐」，AKIRA亦稱呼為「姐夫」，他坦言聽到感到很開心。AKIRA亦賣口乖，大讚太太的優點，更以日文和中文講「我愛你」向太太示愛，更直言望生B組織家庭。

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