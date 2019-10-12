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具慧善公開「偷食證據」 安宰賢反斥偽造事實

2019-10-12 列印
■具慧善公開疑涉安宰賢出軌的照片。
■具慧善拒絕跟結婚3年的安宰賢離婚。
■具慧善表示已不再愛安宰賢。
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　　韓星具慧善和安宰賢的離婚風波沒完沒了，上月女方就指控安宰賢有外遇，更曾在電腦內發現安宰賢和女演員在酒店房穿浴袍食消夜的照片。她昨日在社交網公開一幅相中人穿浴袍但不見面容的照片，並稱向法院共提交4張安宰賢涉出軌的照片。安宰賢則透過律師表示，相中人是他的前女友，是在婚前拍攝，並不是具慧善所說，是合作拍劇的女演員，還反控具慧善偽造事實。

　　具慧善再在網上表示不再愛安宰賢，以後都不會再寫關於安宰賢的任何內容，她留言道「就算他對婚姻不忠，又有外遇嫌疑，而且酒後暴力，但人們還是覺得是我把安宰賢逼瘋」。

圖：網上及資料圖片

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