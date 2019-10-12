﻿經常網上晒肉激死王敏德 曼喜麗嘉不靠父蔭靠自己

王敏德（Michael）和名模馬詩慧（Janet）的26歲大女王曼喜（Kayla）和24歲細女王麗嘉（Irisa），遺傳媽咪的超模身形，早被封為索爆星二代。因為兩姊妹經常在網上貼性感相，激到型男老竇紮紮跳而被網民熟識。179cm高的Irisa步媽咪後塵，進軍model界，而家姐Kayla則謙稱只有171cm不夠高，故在大學修讀Design的她，2015年創業成立時裝品牌及開設網店售賣公平交易的服裝。對於自己所走的路，兩姊妹均稱父母好支持，「佢哋唔會好似怪獸家長咁要我哋做醫生做律師，反而鼓勵我哋發揮所長做自己鍾意嘅嘢」。











Kayla及Irisa的父親是城中型男王敏德，母親馬詩慧又是香港數一數二的殿堂級名模，對於父母是名人，兩姊妹卻形容：「冇乜特別，細個都唔知佢哋係名人，到中學或者o依家，啲朋友話成日睇Daddy嘅《飛虎》。」Irisa接着說：「以前讀書時啲老師成日讚我daddy好靚仔。」問到點睇Daddy樣貌？Irisa說，「佢真係幾靚仔，仲好好身材，我明白媽咪點解會同佢拍拖。」由細到大，她們稱父母從不偏心，更不會只錫晒19歲細佬王躍穎（Kadin），對她們所做的事更是百分百支持。



網店開拓新巿場



Kayla於2015年創業，她說：「其實我讀大學時已想創業，畢咗業返港後做咗一陣嘢，覺得唔係好適合，就決定開時裝網店。」做了3年，Kayla坦言投資了約50萬港元，幸反應不俗，她說：「E shop都做得唔錯，暫時香港客多啲，嚟緊都會開拓海外巿場，會先試台灣，（仲有冇新project？）o依家主要想做customer order嘅嘢，例如同啲company做啲crossover嘅衫，呢個service都想畀多啲人知道我哋係有做。」現時網店的T恤約有40款，平均$250一件。父母有支持嗎？她坦言daddy媽咪成日都有着，又會畀意見，「daddy可能係business方面多啲，又會問我做成點；而媽咪就係design上。」T恤設計以簡約為主，並由Kayla一手包辦，問妹妹Irisa有幫她手嗎？她笑言：「佢幫我做model囉。」



自小志願做超模



提到做model，問Kayla點解唔繼承媽咪衣鉢，她解釋：「媽咪之前話我唔夠高，因為做fashion model係有個標準，好似佢（Irisa）咁嘅身形先做到。」Irisa稱13歲已經想做Model，並封媽咪為偶像，Kayla透露妹妹的志願是成為美國著名內衣品牌Victoria's Secret的超模，Irisa續說：「其實我o依家係意大利內衣品牌Intimissimi嘅代言人，之前有去Milan啲Agency，但佢哋話我24歲太老，因為佢哋o依家鍾意簽嗰啲15、16歲。」因為她想讀完書先開始做Model，估不到畢咗業又被人指太老，問到有無後悔？Irisa答得無奈，「都有少少，但我覺得仲有其他機會嘅，只係如果早少少開始可能會好啲。」



兩姊妹偶有鬧交



好多星二代都會染指歌影視，Irisa坦言有機會都想拍電影，「唱歌一定唔會。」問到有否在港簽Agency？她笑言媽咪就是她的經理人，所賺的錢全部入晒媽咪戶口？她笑笑口說：「咁又唔係嘅。」提到Keep fit之道，Kayla表示她易肥易瘦都要keep，要少食澱粉質和甜品，但Irisa唱反調說：「我唔係好keep fit㗎！想食咩就食咩，但其實我都會肥，可能高冇咁明顯，（有冇試過突然間好肥？）讀大學第一年時勁肥，我返港時媽咪見到都嚇親，跟住唔畀我食嘢，係咁叫我做gym。」提到兩姊妹感情好好，Kayla即笑說：「唔係，都有打交，但都唔記得以前為咩打，可能只係爭睇電視。」Irisa續說：「大個唔會打，但會鬧交。」講到跟細佬的感情？Kayla說：「以前細個close啲，大個溝通方式唔同咗，佢唔會答你一條太長嘅問題。」Irisa接着說：「問佢嘢，一兩個字答完你。」有指Kadin想入行拍電影，這豈不是要訓練一下？兩姊妹即異口同聲說：「唔係吖，佢淨係對我哋係咁咋，佢同其他人好多嘢講，對住daddy媽咪啲朋友，仲social過我哋。」為維繫一家人感情，Michael和Janet每年會盡量安排family trip享天倫之樂。



撰文：李佩儀