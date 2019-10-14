  • 2019年10月14日 星期一
  • 25º
  • 95%
熱門： 修例風波緊急法遊行建築署警察宿舍

日報新聞 > 娛樂

曾三度拒見喜多川 木村自爆初入行無心工作

2019-10-14 列印
■木村拓哉與澤村一樹早前到巴黎拍攝新劇外景。
■木村稱入行幾年後因演出舞台劇《盲導犬》才開始用心工作。
Previous Next

　　日劇男神木村拓哉在今季新劇《Grand Maison東京》中飾演一名天才廚師，劇集將於本月20日首播。木村在其TOKYO FM電台節目中透露自己入行經過，他稱是一名女親友將他的照片及資料送到尊尼事務所，但他當時完全無想過入尊尼，之後尊尼職員曾3次致電給他都被他拒絕。

　　木村與男星澤村一樹早前為新劇到巴黎拍外景，因拍劇而培養出好感情，所以木村邀請了澤村到其TOKYO FM電台節目中任嘉賓，澤村提到自己初入行時，因為跟日劇《悠長假期》的山口智子同一事務所，故曾到該劇片場探班。另木村表示到尊尼職員第4次來電，他才去見喜多川，其後亦加入了尊尼，但木村笑言起初幾年都無心工作，直到1989年演出舞台劇《盲導犬》得到觀眾掌聲，他才開始用心工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd