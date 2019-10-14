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朋友婚宴上畀心心 孔劉 李棟旭「甜相」瘋傳

2019-10-14 列印
■孔劉與李棟旭在友人婚宴的心心甫士相在網上瘋傳。
■這對《鬼怪》拍檔在劇集宣傳活動上擺過心形甫士。
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　　韓國神劇《鬼怪》雖已播畢兩年多，但劇迷們對劇中兩名男星孔劉與李棟旭的「鬼怪」及「陰間使者」配搭仍未忘懷，一直好希望二人能有機會再度合作。近日這對《鬼怪》拍檔終於再合體，不過，並不是在工作上，而是在二人共同朋友的婚禮上。

　　據知二人都熟悉的一名健身教練日前舉行婚禮，孔劉與李棟旭都畀面到賀，令在場嘉賓都十分興奮，二人比一對新人還搶鏡。拍攝大合照時，孔劉與李楝旭更合作擺出曾在《鬼怪》宣傳活動上擺過的心形甫士來祝賀一對新人，相片即在網上瘋傳，令觀眾更加懷念這對《鬼怪》拍檔。除了他們之外，《上流寄生族》男星崔宇植亦有出席婚宴。

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