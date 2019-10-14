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爆吳嘉熙分手勁傷心 ﻿SG@Aka﻿﻿相伴傾訴捱過﻿

2019-10-14 列印
■Aka在活動分享心臟健康心得。
■Aka大爆Cheronna為分手一度勁傷心。
■Cheronna跟拍拖兩年的黃奕晨剛宣佈分手。
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　　Super Girls成員趙慧珊（Aka）昨日出席活動分享心臟健康心得，又自爆曾經做過「衰女」唔畀媽咪食飯；而談到隊友吳嘉熙（Cheronna）與黃奕晨分手後一度好傷心，要她相伴傾訴先可以捱過。

　　趙慧珊（Aka）對於心臟健康心得就是每星期健身和跑步，又自爆曾經做過「衰女」，誤信吃太多飯會影響心臟的傳聞，一度因擔心父母健康而不許「飯桶」媽咪吃飯，後來經醫生解答才知「衰」。

　　提到隊友吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨分手，早已得悉的Aka稱對方心情已平復得七七八八，全力投入工作，相信很快能回復心情。不過Aka亦直言早段時間Cheronna真的很傷心，當時經常相伴其左右傾訴，但現在對方已沒再提起了，笑稱可搵藉口陪Cheronna去拜姻緣石，其實是為單身了很久的自己。

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