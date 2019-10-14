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推出入行10周年大碟 許廷鏗自認「拾吓拾吓」

2019-10-14 列印
■許廷鏗否認包到實做戶外騷為遮肥肉。
■許廷鏗即場向Dear Jane邀約合作。
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　　許廷鏗及Dear Jane前晚為音樂會表演。許廷鏗透露是首次參與戶外音樂會，衣着密實的他似乎未了解戶外表演的辛苦之處，自言很耐熱，否認是遮肥肉。許廷鏗趁機向師兄Dear Jane邀約Crossover，獲對方口頭答應，他笑言有邀約好友鄭欣宜，卻遭對方拒絕，因經常見面已生厭。許廷鏗更開心表示，月底將推出大碟《拾》，被取笑是「拾吓拾吓」，他笑言：「的確是拾吓拾吓，因為是我入行10周年，亦是我第10隻碟，今次會有10首歌、10個封面，除了攝影師外更有好多身邊好友幫我影的相。」而同場的Dear Jane亦透露，將緊隨許廷鏗之後在年底推出新碟，需要互相幫手宣傳。

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