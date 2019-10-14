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舉行音樂美食節 謝霆鋒一人分身大廚歌手

2019-10-14 列印
■唱而優則煮的霆鋒，到時會大顯身手。
■音樂美食節歌手陣容相當強勁。
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　　謝霆鋒創立的品牌「鋒味」，將於11月30日至12月1日聯同美高梅舉行為期兩天、以流行音樂和各地佳餚共冶一爐的《美獅鋒味搖滾美食節》，屆時霆鋒更會一人分身大厨及歌手的雙重身份！

　　在今次美食節中，霆鋒將親自率領鋒廚隊伍現身，與一眾美高梅主廚進行烹飪交流，讓現場饕客大飽口福。此外，霆鋒還會重拾結他再次搖滾，更邀請同門師弟妹如容祖兒、羅力威及許靖韻；還有樂隊 Mr.、王灝兒（JW）、內地歌手劉郡格、新加坡歌手董姿彥、以及澳門組合MFM等表演。

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