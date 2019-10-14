被小粉絲認出送抱 吳岱融感動到想喊

吳岱融昨日出席公開活動，談到主演的劇集《牛下女高音》反應不錯，他笑言沒留意觀眾反應，但認為在現時的社會氣氛下，有部勵志劇集很不錯。他又自爆剛到茶樓食飯時被小粉絲認出，令他感動到差點喊，「他問媽媽，這個人是否電視中的角色？然後他就走上來攬住我，年紀小小的，可能覺得電視的人走出來好得意，當下覺得很溫暖，感動到想喊，比得獎更開心。」



吳岱融又指該劇道出很多「中佬」的心聲，自己收到劇本已很喜歡，因為內容夠貼地。他又認為「中佬」的心態很重要，很多人煩惱沒成就，其實人捱到現在，沒病沒痛已值得開心，最重要是學識調節心態，「有時拍劇覺得自己表現不夠好，都會不開心，但只要睡一覺或沖一個涼就過去了。」



