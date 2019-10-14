﻿拒透露老公身份 41歲楊思琦宣佈 秘密結婚兼懷孕

育有7歲女兒的41歲楊思琦，上月尾被爆肚凸凸開工，至昨日她在社交網公佈喜訊，透露已於今年年中在外地註冊結婚，亦懷有身孕。由於老公是圈外人，所以她想保持低調，亦未有透露老公身份及懷孕多久，只稱女兒知道後很開心。她強調絕不會退出娛樂圈，下月會如常擔任賈思樂個唱嘉賓。記者以短訊祝賀楊思琦，她以「Thank You」回應，之後記者問可否傾兩句，至截稿前仍未回覆。







01年港姐冠軍楊思琦，入行後戀上李家鼎兒子李泳豪，可惜2011年她被爆暗撻游泳運動員吳帥，更未婚懷孕，結果與李泳豪9年愛情長跑正式玩完。她也隨即停工遠赴美國誕下女兒楊卓穎，之後與吳帥分開做單親媽媽。回港後她密密工作搵錢，母兼父職養家和照顧女兒，鮮有傳出緋聞，直至4年前才傳出與人夫高健行過從甚密，忽然富貴。



公佈喜訊



上月尾楊思琦到韓國工作時，她在首爾街頭被拍到腹部微隆，孕味甚濃。至昨日她終於在社交網宣佈喜訊，她留言：「開心和大家講個好消息，我已經搵到我嘅愛的森林，希望大家祝福我！」原來她已於年中與圈外男友在外地結婚，她續稱女兒卓穎知道要做姐姐後也表現得很開心。不過對於老公身份及懷孕多久，她一慨未有透露，但否認老公是曾經傳緋聞的高健行，又指老公是由朋友介紹認識的圈外人，懷孕亦是計劃之內的事，暗示並非未婚懷孕。



幫幫手照顧手照顧



由於老公是圈外人，所以思琦一切均保持低調，並強調絕不會退出娛樂圈，下月會如常為賈思樂演唱會擔任嘉賓。而賈思樂知道後亦戥思琦開心，並笑言從未與大肚婆合唱過，到時一定會好好照顧她，他又透露兩人會合唱張學友的英文歌，而思琦亦會獨唱兩首歌，他說：「思琦以前出過唱片，佢歌喉唔錯㗎，但好少人知道佢係歌手，所以佢會好興奮、好認真咁去演繹。」



