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﻿200名親友見證 Janice Man 意大利古堡行禮

2019-10-14 列印
■Janice Man與老公Carl乘船到結婚會場，十分浪漫。
■Janice Man前日在意大利舉行古堡婚宴。
■梁錦松（右）在婚禮上向一對新人致賀詞。
■余安安興奮祝賀Janice Man。
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文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的金融才俊男友吳啟楠（Carl）上月在港註冊後，前日於意大利時間10月12日在Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行婚禮。一對新人先坐船到達會場，在200名親友見證下進行婚禮。儀式於當地時間下午4時半舉行，新娘Janice Man在音樂伴奏下，穿上長達10呎拖尾水晶刺繡高訂婚紗，頭戴鑲鑽蒙大納藍寶石皇冠進場，十分高貴。她和Carl在宣讀結婚誓詞時也感動得哽咽，場面溫馨，他們完成交換戒指和親吻後，再接受眾賓客灑花瓣送上祝福。而新郎Carl的公司合夥人、前財政司司長梁錦松也有在婚禮上致詞祝賀；與Janice Man曾合作的余安安和好友吳千語等亦有出席。晚上一對新人與親友更共享婚宴慶祝，夠晒盡興！
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