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莫文蔚打入健力士 西藏拉薩舉行巡唱

2019-10-15 列印
■莫文蔚稱能在世界最高舞台開騷十分開心。
■主辦方特別向「健力士世界紀錄」申請認證。
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　　天后莫文蔚（Karen）上周六在海拔3464米的西藏拉薩萬人級別體育中心舉行巡迴演唱會，由於之前未有人在如此高海拔舉辦大規模個唱，主辦方因此特別向「健力士世界紀錄」申請認證，從海拔高度測定、舞台表演時長和進場觀眾人數等，在認證官見證下挑戰成功，Karen成為首位在世界最高海拔開騷的歌手！她得悉結果後開心得在台上跳起，又激動泛淚說：「我一直夢想着要在這裏開演唱會，沒想到今天真的實現了。」

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