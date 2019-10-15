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網友不滿黃心穎熄機 吳岱融力撐望觀眾包容

2019-10-15 列印
■左起：歐瑞偉、蔣志光、曾偉權及吳岱融宣傳《牛下女高音》。
■何雁詩望有機會再跟鄭敬基合作。
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　　吳岱融、蔣志光、曾偉權及歐瑞偉昨日為《兄弟幫》錄影，對於劇集《牛下女高音》反應不錯，但亦有網民表示因不滿黃心穎而熄機，吳岱融及蔣志光望觀眾多多包容，該劇很生活化及貼地，而且戲份側重中佬角色。吳岱融更坦言，其實黃心穎及張振朗演得非常好。有指吳岱融在馬來西亞租住4700呎豪宅，他指單位租金約16000港元，比香港平得多，笑言「登六」要多做自己喜歡的事。

　　另外，昨日何雁詩到電台宣傳《牛下女高音》片尾曲《我會想念他》，她大讚劇中飾演呃水吹的士司機鄭敬基入型入格，早在她錄這首歌過程中，鄭敬基和蔣志光也給予意見，就算鄭敬基不獲無線續約，都希望江湖再見。

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