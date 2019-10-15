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嘉玲踢爆老公新嗜好 57歲梁朝偉滑浪型到痹

2019-10-15 列印
■成功上板的偉仔好有型。
■偉仔的電眼加埋迷人笑容好吸引。
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　　57歲影帝梁朝偉向來作風低調，近年他為了休息而減產，梁朝偉趁開戲前空檔，到處旅遊以及學習新事物，去年偉仔更正式成為帆船手，還出征匈牙利參加歐洲帆船賽事，而他在香港出戰維港賽事更勇奪亞軍，好動有活力完全不似同齡人士，繼滑雪之後，原來最近男神迷上了滑浪。

　　昨日劉嘉玲在社交網爆偉仔正在接受新挑戰，她分享了偉仔一身滑浪裝備，在一個人造滑浪場地，成功上板型到爆的英姿，嘉玲並留言︰「You can do it！」冧爆為老公打氣。在另一張偉仔坐在池邊休息的照片，露出殺死人眼神和笑容。

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