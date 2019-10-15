﻿傳患抑鬱症情緒不穩 f(x)前成員Sulli 寓所上吊身亡

韓國人氣女團f(x)前成員Sulli於15年退隊後作個人發展，形象由清純變得開放，不時公開意淫相和飛釘照，有指她患有嚴重抑鬱症。昨日Sulli被發現在寓所內死亡，韓國警方調查後，證實她是上吊身亡的，終年僅25歲，消息震驚亞洲。



曾屬於韓國5人女團f(x)前成員的Sulli，原名崔真理，年幼時曾是童星，09年加入SM娛樂公司旗下的女團f(x)。14年，SM娛樂指她因為網絡上持續性的惡意評論，以及不實謠言而身心疲累，故要暫停工作。Sulli於15年宣佈退出f(x)作個人發展，擔任演員和主持節目等。



據韓傳媒指，Sulli前日仍與經理人通電話，因昨日要為節目《Affliction Night》錄影，但經理人聯絡不到她，下午前往她位於城南區的寓所找她。經理人開門入屋後，發現Sulli在家中死亡，警方調查後證實沒有他殺跡象，確認Sulli是在家中上吊身亡，終年僅25歲，亦未有發現遺書。



與崔子拍拖不被睇好



其實Sulli近年屢次傳出情緒不穩，她曾坦言患上抑鬱症，更曾有過「想一睡不醒」的念頭，幸好當時在Dynamic Duo成員男友崔子的安慰下，才勉強捱過該段艱難的日子。由於Sulli與比她年長14歲的崔子拍拖，一直不被外界看好，更指她與崔子拍拖後，行為變得豪放。她曾多次在社交網做直播時，被發現沒有穿內衣而凸點或走光露點，又試過醉酒直播，Sulli的大膽行為長期受網民批評，其後她索性在與金秀賢合作的電影《Real》中作大膽露點演出。崔子是她唯一承認過的男友，但最終二人亦分手收場。



前隊友Amber停工哀悼



至於SM娛樂方面，昨日立即取消了旗下藝人的活動，包括Super Junior的直播活動。而f(x)早前因為多名成員不與SM續約而名存實亡，成員Amber昨日得知前隊友輕生之後大受打擊，在網上限時動態用英文寫着：「因為最近的事件，我將會暫時停止演藝活動，對不起各位，謝謝大家的關心。」令fans亦擔心她的狀況。而近日搞出離婚鬧劇的具慧善，亦有留言悼念Sulli。











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