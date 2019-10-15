﻿大玩忘年戀 61歲麥當娜 搭上25歲嫩口排舞師

樂壇天后麥當娜（Madonna）雖然年屆61，但仍有心有力，近日在美國各地舉行巡演又跳又唱，活力十足。而娜姐的私生活亦同樣精采，近年鍾情小鮮肉的她，又再爆出新戀情；今次她大玩忘年戀，正與一名比她年輕36年的25歲舞蹈員Ahlamalik Williams拍拖。消息指娜姐大前晚於紐約舉行完演唱會之後，被發現拖着一名年輕大隻男子離開，而該男子正是舞蹈員兼排舞師Ahlamalik。



Ahlamalik於14年曾演出過太陽劇團的舞台劇《Michael Jackson ONE》，他翌年開始為娜姐巡唱伴舞，今年他更有份演出娜姐新曲《God Control》的MV。早於今年6月時，娜姐舉行其專輯《Madame X》成為全球冠軍的慶祝派對時，已上載與Ahlamalik跳辣身舞的片段，之後還有挨實Ahlamalik撥扇的短片，當時懷疑二人已搭上，至近日傳出忘年戀的緋聞。其實去年娜姐亦曾傳與嫩口模特兒Kevin Sampaio秘密拍拖。