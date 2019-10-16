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偕女友蜜遊馬爾代夫 黎明歲半餅印囡囡曝光

2019-10-16 列印
■黎明極保護愛女，連名字亦無公開。資料圖片
■去年8月，黎明公開B女真面目。資料圖片
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　　現年52歲的黎明，去年與助手Wing的愛情結晶品出世，女方4月誕下B女，黎明一直為女兒做好保密功夫，鮮有曝光，除於去年8月在社交網誌公開愛女真身，留言：「我的女兒...好胖呵呵...」從相中所見，黎明女兒面圓圓及單眼皮頗似父親。

　　日前，黎明偕女友Wing及女兒一家三口暢遊馬爾代夫回港時，在機場被拍到現年歲半女兒的真面目。當日黎明為掩人耳目，與女友分別於A、B閘口分頭步出離境大堂，再前後腳往停車場；黎明與男助手急步行先，之後助手及保母以人肉掩護兩母女。當Wing抱着女兒往停車場等上車時，看到歲半女兒頭髮濃密，一副活潑樣子，不停東張西望，一雙單眼皮與黎明餅印一樣。

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