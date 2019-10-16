孝順女Sammi 替母人肉按摩減痛

早前鄭秀文（Sammi）在網上透露，年老爸媽身體各自出現問題。媽媽「生蛇」，在接受治療的同時，爸爸身體亦不適，她又替媽媽尋求醫治生蛇方法，更替媽媽感到辛苦。



昨日凌晨，Sammi上載替媽媽按摩腰背，紓緩痛楚的片段，並貼文：「老人家『生蛇』原來陣痛可以痛很久，痛到腰背赤赤痛，止痛藥也沒用。希望我的陪伴和人肉按摩可幫忙媽媽紓緩。人生；就是有苦有甜。媽媽，加油喔！我們也會有一天垂垂老矣 #家有一老如有一寶 #媽媽加油 #媽媽我愛你 #求天父醫好治 #媽媽說痛到胃腩也瘦了一圈很不錯 #母女日常 #愛是不保留 #愛是不離不棄。」



