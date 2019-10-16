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期待《金宵》拍續集 譚嘉儀恨演喪屍

2019-10-16 列印
■譚嘉儀笑言服裝乃公司安排，不會刻意行性感。
■區瑞強讚嘉儀唱出經典舊歌的韻味。
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　　譚嘉儀和區瑞強前晚錄影《流行經典50年》，二人合唱《有了你》一曲，譚嘉儀大感緊張，但開心主持該節目可翻唱舊歌。嘉儀身穿露腰裝顯瘦，表示早前到美國兩星期，去了三個不同城市出席音樂佈道會，時間倉卒只簡單吃喝。她笑言公司安排服裝，不會特別行性感路線。對於主唱的劇集《金宵大廈》計劃開拍續集，她坦言無論唱主題曲或片尾曲也無所謂，若能夠演出可扮演喪屍或娃娃。

　　此外，區瑞強透露有留意嘉儀翻唱《有了你》及《今宵多珍重》，於是提議今次男女合唱版。他說：「呢啲經典舊歌翻唱，我叫做靚歌保育！」

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