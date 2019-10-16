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﻿黃淑儀駕到myTV SUPER 《Gi味俱全》分享媽媽家常菜

2019-10-16 列印
薯片炒飯 ■Gigi姐為節目《Gi味俱全》拍攝宣傳片段時，特別炮製創新菜式薯片炒飯，使用紅糙米，健康之餘亦適合年輕人口味。
討教心得 ■出席記者會的高海寧及楊明把握機會向黃淑儀討教煮食心得，黃淑儀並即席炮製炒雙花予嘉賓品嘗，更分享挑選各款時令食材的心得。
撐Gigi姐 ■出席記招者還包括邵氏兄弟控股有限公司執行董事樂易玲(右二)及MyTV Super Limited營運總裁林桂興(左二)等。
師奶廚神 ■Gigi姐貴為「師奶廚神」，炒嘢功架十足。
南瓜蒸雞 ■首集Gigi姐將炮製簡單滋味的南瓜蒸雞，以簡單易明的方法製作出老少咸宜的菜式，讓觀眾享受下廚的樂趣。
《吾淑吾食》
《吾湯吾水》
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　　想學烹飪的你請注意，由黃淑儀(Gigi姐)主持的myTV SUPER全新節目《Gi味俱全》，將於10月28日在專區上架點播，並會提供完整食譜，觀眾可以隨時在專區內重温節目內容。而Gigi姐曾拍過的飲食節目，如《吾淑吾食》及《吾湯吾水》系列均廣受觀眾歡迎，觀眾亦可於myTV SUPER內重溫。為隆重其事，無線昨日特別舉行myTV SUPER《Gi味俱全》記者會，由主持黃淑儀親自推介節目特色。會上，特別邀請高海寧及楊明出席，二人更把握機會向黃淑儀討教煮食心得。撰文：廖思慧

        Gigi姐每集都會構思簡單的家常小菜，絕不賣弄花巧，平實中讓人有親切的感覺，希望喚起觀眾回憶中那份媽媽下廚的味道。節目中她會利用時令食材，以簡單易明的方法製作出男女老少咸宜的菜式。即使不懂下廚的觀眾，也可以跟着食譜製作，令人人也可享受下廚的樂趣。另外，每星期一集的《Gi味俱全》有別於以往的電視烹飪節目，由於網上節目沒有電視節目上的限制，Gigi姐可完整詳細地把烹調細節上的心得與觀眾分享。

自己話晒事

　　Gigi姐已有多次主持烹飪節目的經驗，問到Gigi姐今次的《Gi味俱全》跟以往節目有何不同？Gigi姐說:「以往拍攝電視節目，由於有長度限制，導演又會剪輯，所以煮出來的菜式或不夠詳盡。但現在這個節目我可以自己決定長度，例如有些地方需要示範或者講解更清楚亦可以自己決定。」

全是拿手菜

　　對於構思菜式，Gigi姐表示很開心有Sponsor支持，所以設計菜式時亦會配合Sponsor要求。貴為烹飪高手的Gigi姐無刻意為《Gi味俱全》設計特別菜式，全部皆是她的拿手菜式。所謂知己知彼，中外都有無數烹飪節目，不知Gigi姐有否作參考？「我會收看任何烹飪節目，但我不會抄或者跟別人的份量，但有時內地的節目會帶來一些驚喜，可以給我一些食材上配搭的靈感。」

　　叫Gigi姐推介節目，佢話，「觀眾要留意收睇myTV SUPER及記住我的節目名《Gi味俱全》。」



**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

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好嘢重溫

　　Gigi姐曾拍過飲食節目如《吾淑吾食》及《吾湯吾水》系列均廣受歡迎，觀眾可於myTV SUPER內重溫。
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