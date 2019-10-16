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﻿有胸有腰又有長腿 連詩雅罕晒三點式

2019-10-16 列印
■網民留言讚Shiga「索到爆」。網上圖片
■之前Shiga曾自嘲無身材。 網上圖片
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　　31歲連詩雅（Shiga）近幾年愛上跑步，一星期跑足四日，又會參加馬拉松，都話做得運動多身材自然好。昨日，Shiga上載兩張攝於海邊的三點式靚相，上圍豐滿之餘，腹部又結實，連一對長腿都無半點肥肉，堪稱有胸有腰又有腳。

　　Shiga在相片留言：「原來香港還有很多我還未去過的美麗景點。」還指能夠追逐到今年夏天嘅尾巴，享受到今年第一次及最後一次船河，期待下個夏季。因為靚人配靚景，網民紛留言讚好。
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