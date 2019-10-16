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2019-10-16 列印
■早前，Aimee晒餅印母女長腿照。
■教3歲小公主游水。
■呢張溫馨日落照，多得巧遇麥長青才影到喎。
■二仔大膽企上父親膊頭玩跳水。
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　　近日陳豪一家愛上去淺水灣沙灘玩沙及暢泳。日前周日嘅family day，又出動同陽光玩遊戲。見Aimee剪輯嘅短片中，絕世奶爸陳豪溫柔教小公主Camilla游水；再化身「人肉跳水台」，讓囝囝跳水，ending加張全家福，幾咁sweet。
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