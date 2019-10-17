  • 2019年10月17日 星期四
  • 24º
  • 78%
熱門： 施政報告林鄭月娥陳彥霖按揭N無津貼

日報新聞 > 娛樂

霆鋒拉大隊過澳門搞美食節

2019-10-17 列印
■霆鋒和祖兒將為觀眾呈獻美食和好歌！
Previous Next

　　謝霆鋒將於下月30日起，一連兩日在澳門舉辦大型音樂美食盛會「美獅鋒味搖滾美食節」，呈獻美食及表演流行音樂等節目，門票會於今日公開發售。

　　霆鋒在該美食節除了重拾結他表演外，更會率領容祖兒、羅力威、許靖韻及劉郡格等同台演出。《鋒味》節目中的鋒廚隊伍更會現身，與眾美高梅主廚進行烹飪交流，即席炮製多款創新菜式！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd