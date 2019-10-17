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李施嬅赴日撐Yoshiki花生騷

2019-10-17 列印
■李施嬅獲安排坐首行睇騷。
■李施嬅與Yoshiki合照留念。
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　　李施嬅日前獲邀到日本欣賞東京時裝周花生騷，當中包括X Japan隊長Yoshiki的作品，她亦非常開心，能把握機會和他合照「集郵」！李施嬅笑言，為配合《金宵大廈》熱潮，故穿上旗袍及化紅唇妝，表現中國文化。她亦透露，此行遇到當地大風雪，要等了一日半才能登機呢！

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