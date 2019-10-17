  • 2019年10月17日 星期四
  • 24º
  • 78%
熱門： 施政報告林鄭月娥陳彥霖按揭N無津貼

日報新聞 > 娛樂

北京做Model變型女 溫碧霞喜獲小狗歡迎

2019-10-17 列印
■拍攝期間， Irene被小狗纏住，但佢好開心。
■見唔到Irene個膊頭，的確難得。
■影樓養了兩隻小狗，一隻纏完到另一隻。
Previous Next

　　53歲的溫碧霞(Irene)日前獲三本內地時尚雜誌邀請而專程飛到北京，留三日拍足三日，完成後即返港繼續開工。拍攝期間，Irene非常受兩隻熱情狗狗的歡迎：「哈哈，影樓養咗兩隻狗狗，好得意呀，佢哋好熱情，好似好鍾意我咁，不停走埋嚟要我抱。」

　　Irene講狗狗講到停唔到，「最厲害佢哋應該係Top Model，識望鏡頭又有晒表情，得意到不得了。」Irene拍攝時一洗跌膊女神形象，盡情展露型格一面，問Irene的真實性格屬於那一種？她笑言：「任性！其實我好任性，鍾意做乜就做乜，冇人可以綁到我，可以話任性得來好樂觀，其實好多嘢都可以從好的方面去睇，沒有解決不到的事。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd