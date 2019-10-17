北京做Model變型女 溫碧霞喜獲小狗歡迎

53歲的溫碧霞(Irene)日前獲三本內地時尚雜誌邀請而專程飛到北京，留三日拍足三日，完成後即返港繼續開工。拍攝期間，Irene非常受兩隻熱情狗狗的歡迎：「哈哈，影樓養咗兩隻狗狗，好得意呀，佢哋好熱情，好似好鍾意我咁，不停走埋嚟要我抱。」



Irene講狗狗講到停唔到，「最厲害佢哋應該係Top Model，識望鏡頭又有晒表情，得意到不得了。」Irene拍攝時一洗跌膊女神形象，盡情展露型格一面，問Irene的真實性格屬於那一種？她笑言：「任性！其實我好任性，鍾意做乜就做乜，冇人可以綁到我，可以話任性得來好樂觀，其實好多嘢都可以從好的方面去睇，沒有解決不到的事。」



