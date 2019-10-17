韓國議員提案禁網上惡言 崔子發文悼念舊愛Sulli

韓國女星Sulli日前被發現在家中上吊身亡，終年25歲。其前男友崔子沉默兩日後，昨日終在社交網留言悼念，稱與Sulli度過最美麗的時刻，現在不捨的送她離去，又表示會珍藏這些回憶，最後表示「十分想念你」。



其實在崔子及Sulli前隊友宋茜由於未有第一時間開腔悼念而遭網民責罵，令人更關注網上欺凌問題，為杜絕悲劇再次發生，韓國有九名議員發起提案，望立法禁止網上惡意言論的《Sulli法》。韓國演藝管理協會也認為應實行「網絡實名制」，以強硬方式對付網上惡言。而Sulli同門東方神起昨日由日本返韓出席喪禮，送好友最後一程。



