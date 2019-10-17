愛女兒愛到想食落肚 吳若希計劃再生小朋友

昨日，吳若希(Jinny)到電台宣傳新歌《每段愛還是錯》，講到日前是結婚兩周年紀念，Jinny話當日因太累而無去慶祝，連前年有否慶祝亦忘了。



Jinny說:「前日難得有機會跟老公二人世界去睇戲就當慶祝。」她亦指老公沒送禮物，笑言寧願折現。而Jinny做完訪問後即趕去接女兒放學，她表示最喜歡接女兒放學，等她衝出校門跑過來攬着自己叫「媽咪」，坦言感覺是想把女兒「吃掉」，更笑言好鍾意捉着女兒的手腳來聞。問到會否追多個？Jinny坦言有計劃等女兒升讀小學後再生小朋友，但其實自己最想女兒有「哥哥」，所以亦有意考慮領養，並笑指老公沒話事權。



