索爆人妻看海感觸 陳自瑤拋胸獲好評

陳自瑤為老公王浩信誕下女兒王靖喬，不經不覺女兒已經七歲，雖然兩夫妻多次傳婚變，但陳自瑤大多避談；昨日她上載穿黑色三點式泳衣照，大晒豐滿上圍，性感撩人，雖然已為人母，不過無論外貌或身形，依然保養得很好，十足吃了防腐劑，她更留言說：「從小，我就喜歡大海，喜歡看海時的心情，喜歡海浪拍打的聲音，喜歡在沙灘上拾貝殼，長大了，還是一樣，但願我們都能不被歲月和生活侵蝕……」就連姚子羚都留言讚好索。



另外，年中跟圈外男友施雋賢秘婚的梁靖琪（Toby），早前公佈懷孕喜訊，隨即獲不少好友祝賀。Toby昨日亦於社交網上載泳裝照，大晒圓圓的肚皮，可見她只肚肥而身形仍纖瘦。



