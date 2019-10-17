﻿仙氣花旦唔造作 真女神李佳芯晒雪腿癲笑實錄

連月嚟負評不絕嘅無線視后李佳芯（Ali），雖然飽受攻擊，但仍敬業樂業專心為新劇《愛美麗狂想曲》埋尾。日前倒數煞科日下午，Ali與楊思敏(蝦頭)和何廣沛(Matthew)「突襲」上環街頭拍外景。三人合作數月已非常熟稔，鏡頭後不時吹水講笑打成一片。當Ali和Matthew拍完對手戲後，男方倒後行險仆倒，Ali睇住整過「PK」過程，即忍唔住彎腰狂笑，真性情任你影，好可愛呀！



採訪 : 李權威、李維隆



憑劇集《BB來了》於去年《萬千星輝頒獎典禮2018》登上視后寶座嘅Ali，因其早前喺社交網嘅敏感言論，搞到被內地網民封殺，更傳出被大台「雪藏」，慘被飛出兩部重頭劇，帶挈上位中嘅張曦雯接棒受力捧，唔單止取代Ali成為《踩過界2》女主角外，連對方廣告等工作亦全面接收。



煞科日倒數



事業告急，但無損Ali為新劇埋尾嘅專業精神。日前下午，仲有3日就完成5個月拍攝過程，靚女Ali穿上貼身衫配短褲晒雪白長腿，現身上環街頭精神開工。同場仲有搞笑高手蝦頭和男神何廣沛。蝦頭喺《愛美麗》中奉旨性感，幾乎套套戲服都晒「事業線」，當日亦唔例外，紫黑色deep V套裝下，露出3吋深溝，非常養眼。見三人埋位前興奮吹水，蝦頭瞇眼大笑，笑到咔咔聲。不過work hard play hard，之後三人都有認真對稿才開始拍攝。



笑到癲咗



先拍攝兩女一邊講對白，一邊並肩行嘅鏡頭。簡單文戲，導演兩take收貨。之後，輪到型男Matthew上場，拍攝佢拎住本旅遊隨筆書搵Ali，一pair靚人深情對話後，Matthew溫柔出手替Ali撥吓頭髮，感動到女神眼紅紅，再轉身離開。此時，Ali突然彎腰失笑，原來好chok咁轉身走嘅Matthew差啲仆倒，Ali睇住整過「PK」過程，唔理有本報記者在場探班，笑到癲咗！睇到佢笑到面紅耳赤，又怕怕羞羞用本書遮樣，可愛度又加分呀！