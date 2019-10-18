  • 2019年10月18日 星期五
  • 28º
  • 57%
熱門： 修例風波公務員岑子杰陳彥霖CCTV

日報新聞 > 娛樂

鄭敬基不獲續約 滿腹大計搞生意

2019-10-18 列印
■鄭敬基透露，他的公司將在明年1月成立。
Previous Next

　　鄭敬基昨日到電台接受訪問，提到約滿無線不獲續約，他稱沒有因此不開心，並公開感謝無線。

　　鄭敬基續稱，早前在大馬認識當地的製作公司人員，對方想跟他合作做生意，由他負責接洽香港藝人到大馬開演唱會或出席活動，導致他考慮不續約，現時可順理成章，最開心的是現在可到不同電視台工作，稍後則會參與錄影ViuTV音樂節目，難得太太亦很支持，「公司將於明年1月1日成立，開幕禮會邀請《牛下女高音》嘅男演員聚一聚，希望可以喺當地開拓廣東歌市場。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd