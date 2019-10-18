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日本拍MV遇颱風吹襲 陳蕾凌晨接地震預警

2019-10-18 列印
■陳蕾到電台宣傳新歌。
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　　陳蕾昨到電台為新歌《熒光》宣傳，她指「熒」字是代表微弱光線，再放大去照亮自己和影響別人。早前她專程飛到日本的日光拍攝MV，又搵了定居當地的導演執導。

　　談到公司投放大量資源在她身上，陳蕾坦言：「唔知公司畀咗幾多錢拍MV，好多謝公司肯尊重我嘅意見，肯畀我嘗試我覺得好開心。」只是拍完MV後，她打算留在日本休息多幾天，卻遇上颱風吹襲，她說：「最深刻係有一晚凌晨兩點，電話突然響起令我心寒嘅鈴聲。」原來是提醒有些地方會出現地震的訊息！

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