失婚龔慈恩恨有新戀情

吳岱融與龔慈恩在《牛下女高音》再次飾演夫婦，二人昨日出席活動時，更唱出插曲《你比我重要》。早前龔慈恩宣佈離婚並回復單身，問到她是否如釋重負？龔慈恩說：「都係嘅，正如劇集所講，人需要有夢想亦同時有責任。」談到是否準備有新男友，她笑說：「都係㗎！等緊岱融介紹。」她提到仔女都已經長大，是時候尋覓自己的世界，坦言對演戲及唱歌有興趣，唱歌方面要跟吳岱融及黑妹多多學習。提到可跟女兒林愷鈴學唱歌，她笑說：「佢都好忙，而且適當嘅隔離，對大家都好。」



