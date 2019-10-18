事隔三年再開騷 ﻿泳兒沾Kenny旺氣﻿﻿望進軍紅館﻿

泳兒在年初許下願望，希望能在今年開個人音樂會與粉絲分享過往三年的心路歷程。經歷失聲、肺爛及解釋不到的敏感，令泳兒懂得珍惜自己，活在當下，前日泳兒生日，她更如願在九展開騷。本報記者



事隔三年泳兒終能如願，前晚在九展舉行《重新感應泳兒演唱會》，更邀請了方力申和關智斌（Kenny）擔任嘉賓。小方在台上問泳兒為何邀請他任嘉賓，更在台上播出手機上泳兒邀請他的錄音，小方在電話中對她說：「你公司那麼多人，每個那麼叻，應該請關智斌，他那麼紅！你是否聽了我的意見，請了他做嘉賓。」



Kenny就坦言不明白泳兒為何會邀請他做嘉賓，因為二人沒有太多交集，更指泳兒是公司出名唱家班，泳兒說：「參加新秀時曾與Kenny合唱過，他是公司內與我首個合唱的歌手。」Kenny帶領全場觀眾合唱生日歌給泳兒，又親吻壽星女。Kenny更送上親手砌成的小紅館模型給泳兒，寓意她快將登上紅館，泳兒透露心底話：「請你當嘉賓是我有私心，今年你在紅館開騷，我也想沾沾福氣。」說罷更伸手摸Kenny。



完騷前泳兒向觀眾講述心底話時也忍不住落淚，她說：「我不是第一次開騷，但事隔三年，我想用音樂會形式與大家見面分享這三年的經歷，我試過失聲、肺爛及敏感，令我更珍惜工作、聲音、朋友。這三年較崎嶇，但我從沒想過放棄自己，無論多少挫折也好，我一定要保持信心和信念。」完騷後Kenny和小方陪泳兒切生日蛋糕，泳兒生日願望是想身體健康及盡快在紅館開演唱會。



