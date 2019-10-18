陳庭欣愛與寵物鸚鵡傾偈

陳庭欣昨日帶同飼養的三隻鸚鵡到電台接受訪問，她表示早前其中一隻鸚鵡Shabushabu就是在這區走失，所以這次也有陰影。



庭欣指鸚鵡聰明又情緒化，要花時間跟牠們溝通，否則牠們便會自殘，她說：「無論我工作有多辛苦，也會抽時間跟他們溝通，而且只照顧一隻的話其他兩隻會呷醋，我要經常跟他們講故事和錫錫，（男朋友會否呷醋？）我養鸚鵡時男友仍未出現，所以沒法計的，而且鸚鵡鍾意我的男友。」



