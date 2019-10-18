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粉藍色夠Young

2019-10-18 列印
節目：《摘星廚神》 主演：木村拓哉、鈴木京香、玉森裕太、及川光博、澤村一樹 節目類型：緊貼日本點播 播放時間：10月22日起，逢星期二上架，共11集 節目內容： 原本在巴黎擁有一家二星級餐廳的天才法國料理廚師尾花夏樹 ，因一直遲遲拿不到三星等級，更在此時一夜間失去了店鋪和夥伴，事業跌進谷底。其後遇到早見倫子，他決意重新爬起來，打造全世界最勁的三星餐廳。
強勢回歸 ■演過美髮師、飛機師及政治家等無數職業的木村拓哉，今次以法國大廚身份強勢回歸，他在劇中飾演天才卻個性孤高的名廚尾花夏樹，在巴黎開設一間法式餐廳。
巴黎實景 ■劇集拉大隊到巴黎拍攝，一集製作費高達1億日圓（約730萬港元）。鈴木京香曾於07年跟木村合作劇集《華麗一族》，當時是飾演木村爸爸的情婦。
合作愉快 ■澤村一樹跟木村在劇中合作愉快，巴黎拍外景時，更有木村作導遊帶澤村四圍去。
節目：《女醫神Doctor X 6》 主演：米倉涼子、內田有紀、遠藤憲一、勝村政信 節目類型：緊貼日本點播 播放時間：10月18日起，逢星期五上架，共10集 節目內容： 大門未知子從癌症中康復過來，並由古巴回到了日本，再次在東帝大學醫院擔任醫生。為了拯救財赤的醫院，院內出現了賺錢至上的幫派，只為營利而進行醫療，與秉承有救無類的未知子產生衝突。
節目：《孤獨的美食家8》 主演：松重豐 節目類型：緊貼日本點播 播放時間：10月5日起，逢星期六上架，共12集 節目內容： 井之頭五郎是一個從事雜貨貿易的中介商人，常走訪東京各區，最愛在工作之間的空隙獨自穿梭大街小巷尋找美食，今次的地點是橫濱中華街。
■在第2集中，介紹了一家超過30年歷史，名為EAT的餐廳，主打各種牛肉料理，融合了和風的西餐，蘊含着30多年屹立不倒的經典滋味。
節目：《4分鐘的金盞菊》 主演 : 福士蒼汰、菜菜緒 節目類型 : 緊貼日本點播 播放時間︰10月12日起，逢星期六上架，共10集 節目內容： 花卷命是一名急救員，父親與原本有子女的繼母再婚，而他也漸漸愛上住在同一屋簷下的義姊沙羅。花卷命擁有「與人手掌互碰就能看見對方死亡瞬間」的特殊能力，然而在某天他意外地看到沙羅將於28歲生日當天死亡的命運。
劇本感動 ■福士蒼汰表示看原作及劇本時都哭了，更請觀眾睇到要有流淚的心理準備。而菜菜緒則十分期待向大家展示她前所未見的新一面。
生死時限 ■福士蒼汰飾演急救員，劇集命名「4分鐘」是指急救過程中的生死時限。人在停止呼吸後進行心肺復甦的相隔時間，是能否救活的關鍵。
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        近排，城城愛穿上粉藍色系嘅polo tee配背囊同愛妻拍拖，睇落後myTV SUPER新番重頭日劇

八千萬製作《摘星廚神》木村化身型男大廚

　　myTV SUPER一向為廣大觀眾提供多元化節目，最新搜羅多套秋季新番日劇，其中包括製作費高達八千萬港幣，由木村拓哉及鈴木京香主演的《摘星廚神》、製作費同前者一樣，由米倉涼子及內田有紀孭飛的《女醫神Doctor X 6》、超人氣美食日劇系列《孤獨的美食家8》及由福士蒼汰搭菜菜緒主演的《4分鐘的金盞菊》，全部緊貼日本點播，定必滿足到一眾日劇迷。撰文：廖思慧生廿年。
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