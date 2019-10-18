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81歲「泰山」Ron家變 兒子弒母拒捕遭擊斃

2019-10-18 列印
■Ron Ely憑六十年代的《泰山》劇集走紅。
■81歲的Ron近年行動不良。
■Cameron（左一）懷疑弒殺母親（右二）後被擊斃。
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　　1960年代美國電視劇《泰山》男星Ron Ely加州寓所發生懷疑兒子弒母的悲劇。

　　美國警方透露前晚接獲報案前往聖巴巴拉郊區一農場，處理一宗家庭糾紛，在現場發現Ron的62歲妻子Valerie身中多刀死亡。警方在屋外發現死者的30歲兒子Cameron，由於Cameron拒捕，被當場擊斃。現場消息指，Cameron弒母後，曾哭着報警，大叫父親Ron正襲擊母親，疑似想嫁禍給老父。

　　現年81歲的Ron事後被送到醫院觀察，Ron於1966至1968年間，在劇集中《泰山》扮演泰山一角而成名，84年與Valerie結婚，兩人育有三名子女，包括Cameron。

網上圖片

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