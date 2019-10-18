81歲「泰山」Ron家變 兒子弒母拒捕遭擊斃

巴黎聖日耳門三大射手尼馬、卡雲尼及基利安麥巴比皆受傷患困擾，還有借將莫路伊卡迪撐起鋒線。後者各賽事近兩場入兩球領軍全勝，也揚言在法國生活愜意，今晚法甲勢再次率隊作客擊敗尼斯，為下周二歐聯作客布魯日振聲威，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 除了尼馬剛於國際賽期拉傷左大腿肌肉，聖日耳門還有卡雲尼及麥巴比兩名射手早已養傷，其中據報卡雲尼的臀部傷患剛康復，惟僅復操數天，未能趕及今晚復出。幸而，伊卡迪不同戰線對上兩仗各入一球，助球隊全勝，教練杜曹盛讚道：「他證明了自己是有能力奠定勝局的球員，我相信此子愈踢愈有信心。」 主隊尼斯三仗不勝 伊卡迪去季因續約問題而跟國際米蘭鬧翻，從此被打入...

2019-10-18