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陪大女跳《Baby Shark》回春 城城着「減齡Tee」拖愛妻淺水灣漫步

2019-10-18 列印
勁有夫妻相 凍齡人夫城城打扮後生，同年紀相差22年嘅愛妻Moka睇落好登對，且笑容一致好襯。
放閃任影 愛妻號城城拖實太太時發現有記者，即手指指，再揮手微笑好nice。
勁風騷 郭氏伉儷突襲淺水灣惹途人眼望望，但城城有靚老婆在旁，一味笑笑口。
大方望鏡 是日被本報撞破二人世界，城城無嬲仲表現風騷。
轉場搵食 漫步15分鐘，城城夫婦上辣跑出返市區搵餐廳。
跳舞冧囡 日前，城城將自家招牌舞步融入洗腦兒歌《Baby Shark》，仲透露兩父女上陣齊齊跳。
自信晒肌 就快54歲嘅城城在小巨蛋騷上，慷慨晒fit爆身材。
陪大女跳《Baby Shark》回春 城城着「減齡Tee」拖愛妻淺水灣漫步
台北撐daddy 日前，Moka帶兩歲大女陪丈夫去台北小巨蛋開騷。
打入國際 最近，城城憑電影《麥路人》入圍「東京國際電影節」（亞洲未來）單元後，電影再下一城獲邀成為《第4屆倫敦東亞電影節》嘅閉幕電影，城城同時獲選為倫敦影展嘅「焦點影人」。
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        本月底踏入54歲嘅不老城城郭富城，趁下月開拍新片前，近日不時撇下兩個寶貝囡陪愛妻方媛（Moka）。繼日前恩愛夫婦被影到拍拖行維園放閃，日前周日晚上，城城揸辣跑載青春人妻去淺水灣高調浪漫遊。當晚，保鮮人夫着上近日至愛嘅粉藍色「減齡Tee」、孭背囊現身，而太太亦有悉心打扮，着上仙氣白長裙，兩公婆拖手慢慢行，似搵餐廳撐枱腳。只見沿途有唔少遊人認出城城，但佢一於少理，keep住微笑繞住太太，似足蜜運情侶咁煙韌呀！ 採訪 : 張詠森、李權威

        

育有兩女「大寶」Chantelle(郭詠希)與「二寶」Charlotta嘅城城，每次提起寶貝女時總是甜絲絲。早前，舞王城城獲邀教小朋友跳洗腦兒歌《Baby Shark》，人父冧爆話：「大女扭計時就嚷着要聽『doo doo doo 』，又唱又跳。」仲大爆兩父女一齊跳「鯊魚舞」，並有拍片留念。至於半歲B女「二寶」，城城就話係個「肥BB，大髀仔似米芝蓮」。

揸「尿片車」出巡

  雖然父愛氾濫嘅城城開口埋口講囡囡，但其實人夫鍾意用時間同行動去冧妻。日前晚上7時，城城揸住佢架買入價約520萬嘅「尿片車」，載淡妝靚老婆Moka現身淺水灣。郭氏伉儷一落車即恩愛合體，手拖手sweet吹水。見保鮮人夫着上近日至愛嘅粉藍色「減齡Tee」、孭背囊；城嫂亦有悉心打扮，長頭髮配上仙氣白長裙，加多個名牌包包黐實老公。見兩人拖完又繞手慢慢行，沿途睇吓餐廳餐牌，似搵地方撐枱腳。

  兜咗一個圈，似乎唔啱胃口，模範夫妻就欲行去超市shopping，惜超市剛剛關門，有啲掃興，但城城同愛妻咬吓耳仔，火速o氹到Moka瞇眼甜笑，再雙雙放閃離開取車。當人夫為愛妻打開車門時，記者上前採訪，城城心情好靚有問必答，問佢原本是否來開餐？城城說：「熱呀！今日！(暗示露天餐飲唔啱食)。」然後表示「嚟行一行」，最後主動同記者say bye就開車走人。

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