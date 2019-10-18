陪大女跳《Baby Shark》回春 城城着「減齡Tee」拖愛妻淺水灣漫步

本月底踏入54歲嘅不老城城郭富城，趁下月開拍新片前，近日不時撇下兩個寶貝囡陪愛妻方媛（Moka）。繼日前恩愛夫婦被影到拍拖行維園放閃，日前周日晚上，城城揸辣跑載青春人妻去淺水灣高調浪漫遊。當晚，保鮮人夫着上近日至愛嘅粉藍色「減齡Tee」、孭背囊現身，而太太亦有悉心打扮，着上仙氣白長裙，兩公婆拖手慢慢行，似搵餐廳撐枱腳。只見沿途有唔少遊人認出城城，但佢一於少理，keep住微笑繞住太太，似足蜜運情侶咁煙韌呀！ 採訪 : 張詠森、李權威







育有兩女「大寶」Chantelle(郭詠希)與「二寶」Charlotta嘅城城，每次提起寶貝女時總是甜絲絲。早前，舞王城城獲邀教小朋友跳洗腦兒歌《Baby Shark》，人父冧爆話：「大女扭計時就嚷着要聽『doo doo doo 』，又唱又跳。」仲大爆兩父女一齊跳「鯊魚舞」，並有拍片留念。至於半歲B女「二寶」，城城就話係個「肥BB，大髀仔似米芝蓮」。



揸「尿片車」出巡



雖然父愛氾濫嘅城城開口埋口講囡囡，但其實人夫鍾意用時間同行動去冧妻。日前晚上7時，城城揸住佢架買入價約520萬嘅「尿片車」，載淡妝靚老婆Moka現身淺水灣。郭氏伉儷一落車即恩愛合體，手拖手sweet吹水。見保鮮人夫着上近日至愛嘅粉藍色「減齡Tee」、孭背囊；城嫂亦有悉心打扮，長頭髮配上仙氣白長裙，加多個名牌包包黐實老公。見兩人拖完又繞手慢慢行，沿途睇吓餐廳餐牌，似搵地方撐枱腳。



兜咗一個圈，似乎唔啱胃口，模範夫妻就欲行去超市shopping，惜超市剛剛關門，有啲掃興，但城城同愛妻咬吓耳仔，火速o氹到Moka瞇眼甜笑，再雙雙放閃離開取車。當人夫為愛妻打開車門時，記者上前採訪，城城心情好靚有問必答，問佢原本是否來開餐？城城說：「熱呀！今日！(暗示露天餐飲唔啱食)。」然後表示「嚟行一行」，最後主動同記者say bye就開車走人。



