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令和首屆紅白大賽 綾瀨遙櫻井翔任司儀

2019-10-19 列印
■綾瀨遙與櫻井翔擔任第70屆《紅白》司儀。
■綾瀨遙今年將是第三度主持《紅白》。
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　　日本NHK電視台每年一度的跨年盛事《紅白歌唱大賽》，今年是第70屆，並且是改了年號為「令和」的第一屆，因此司儀人選份外矚目，NHK提早在昨日公佈今年《紅白》司儀人選，由女星綾瀨遙擔任紅組司儀，白組司儀則是尊尼組合嵐成員櫻井翔，櫻井更是連續兩年擔任，綾瀨遙亦是第三次擔任《紅白》司儀。早前有傳嵐將會五名成員一起擔任司儀，而紅組司儀大熱人選是女星廣瀨鈴，因此，昨日公佈真正司儀人選時，外界都有點意外。

　　NHK表示因為今年的司儀相當具有代表性，因而選出在「平成」年代到「令和」都受歡迎亦有實力的綾瀨及櫻井擔任。圖：網上圖片

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