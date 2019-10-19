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賣酒店疑遭詐騙 金俊秀報警追討2億

2019-10-19 列印
■金俊秀疑賣酒店後被詐騙300億韓圜。
■金俊秀在濟州島買地建酒店，可惜惹來被騙疑案。
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　　32歲韓國男團JYJ成員金俊秀，被指售賣濟州島的酒店時被騙300億韓圜（約1.99億港元）。據韓國傳媒報道，金俊秀於2011年在濟州買地後興建並經營酒店，之後金俊秀與父親於2017年1月將其出售給某間不動產公司，但報稱在過程中疑遭欺詐，包括240億韓圜貸款（約1.6億港元）貸款和60億韓圜（約4千萬港元）地皮抵押權合共約300億。

　　金俊秀父子就事件向警方報案，控告懷疑行騙的公司主謀鄭某，對方則以不是合同當事人否認與事件有關，警方日前已傳召金秀俊父子與鄭某展開調查。

圖：網上圖片

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