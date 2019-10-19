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謝雪心讚番書妹李沛妍難得

2019-10-19 列印
■謝雪心認為李沛妍得名伶父母遺傳愛上粵劇。
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　　謝雪心、李沛妍、林溥來、陳庭欣與一眾粵劇名伶，昨早出席於晚上舉行的TVB節目《第二屆兒童及青少年粵劇折子戲大賽》拜神儀式。謝雪心透露會跟李沛妍現場合唱《游龍戲鳳》，李沛妍則坦言感到非常緊張。問到心姐對後輩唱功意見？她說：「好難得在外國讀書的女仔，都咁鍾愛粵劇，可能遺傳啦！佢爸爸媽媽都係名伶，一定遺傳得到。」

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