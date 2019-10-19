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C君Q版夫妻公仔囍帖曝光

2019-10-19 列印
■C君和黃天頤的囍帖出自漫畫家林祥焜手筆。
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　　農夫成員C君早前跟港台DJ女友黃天頤將於12月舉行婚禮，準新娘昨日於社交平台貼出婚宴囍帖，並留言：「炸彈已備，請笑納。」從囍帖可見，一對新人婚期訂於12月13日，以中國傳統婚嫁龍鳳大紅主色繪畫「鄭黃聯婚」Q版肖像漫畫，還加入一對得意愛貓，當然不少得充滿農夫風格的押韻對聯「難得咁人齊，想你早啲嚟」；好友唐詩詠也在社交網，騷出送給一對新人的肖像碗筷。

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