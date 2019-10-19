﻿讚好「阿蕭」 網民力推做視帝 陳山聰感懷做男一 曾被睇低

準新郎陳山聰在TVB捱咗19年(中間曾離開過)，直至獲《金宵大廈》監製葉鎮輝力推做保安員「阿蕭」，搣甩男配命運，角色非常受歡迎，更被網民力推做視帝。最近陳山聰再同老友姚子羚，於黃偉聲監製新劇《大步走》狽重飛，奠定男一位置。回想返當日「勉強」推上一線，山聰百般滋味在心頭：「機會得來不易，當日反對同質疑聲音衝着我而嚟，就算o依家坐正，心態上亦唔會有乜改變，只會更加尊重個角色。」



人逢喜事，陳山聰就算捱更抵夜拍新劇《大步走》依然神采飛揚，日前曬到好黑嘅山聰同姚子羚喺西貢運動場拍攝一場男方蹧躓女方的跑步戲，因為子羚跑步姿勢唔好被山聰鬧「垃圾中女」：「跑兩步就喘氣，行兩步就搭的士，浪費我時間。」相對狀態大勇的陳山聰，身穿運動背心的姚子羚消瘦得變「平板電腦」，她無奈說：「冇辦法，跑步會瘦。瘦咗兩團肉梗係會細啦，而且著住緊身運動bra，雖然冇度過三圍得返幾多，但肯定唔只32A咁少。」風騷到暈的山聰插嘴：「你都唔係賣身材㗎啦！」



子羚戥山聰高興



兩位老友記由戲內鬥嘴鬥到戲外，子羚回應山聰：「我有賣㗎，你唔知啫。」場面非常搞笑，原來劇中子羚同山聰跟現實一樣都係歡喜冤家，子羚說：「有場嘈交戲，講我好憤怒咁狂打山聰個頭，拍時我真係唔留力，好開心搵到個可以真打嘅男演員，對住其他男對手，我未必夠膽咁做，因為我哋太有默契，話錫就錫，打就打，係好兄弟，好開心見證到佢終於做到男一。」



首做男一冇壓力



14年，陳山聰因失戀兼失業重返電視圈，曾被一沉百踩，兩年前憑《同盟》得到台慶「最佳男配角」，直至去年先有機會首做男一演《金》劇。問到有否感到現在爭返一口氣？他竟說：「我係為監製爭一口氣，起碼冇失禮佢，因為當初佢推薦我做『阿蕭』係有阻力嘅，甚至有人質疑提問：『一個咁好嘅劇本點解要畀佢做呢？做開男配何德何能要畀佢做男一呀？』係佢幫我爭取返嚟嘅。」對於首做男一，山聰坦言冇壓力，「坦白講，我未擔過男一，唔得係正常，我又唔係未衰過，有乜咁大不了啫？如果唔得大不了做番2、3線角色。」另他透露確定男一身份後心態上有好嘅改變，會更加尊重角色。「《同盟》、《唐人街》、《金宵大廈》同《大步走》都一樣同等對待，自己好清楚咁睇，至於旁人點睇我就理唔到。」對於被指為「視帝黑馬」，他強調真係冇諗獎項，只要有好劇本，享受投入過程就夠，「要攞，咪攞個『最佳劇集』畀劇組團隊囉。」對於大結局，山聰就話好鍾意，因為既傷心又開心，夠晒出人意表，更想同李施嬅喺續集再續未了緣。



採訪：方騫平 攝影：李權威



