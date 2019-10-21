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150親友明星見證 珍妮花羅倫絲完婚

2019-10-21 列印
■珍妮花對住老公Cooke冧到爆，流露甜絲絲笑容。
■今年5月珍妮花性感出席訂婚派對。
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　　現年29歲的金像影后珍妮花羅倫絲，去年6月與擔任藝術總監的Cooke Maroney拍拖，兩人於今年5月訂婚，並在美國時間前晚舉行婚禮。

　　珍妮花的婚禮以非公開形式進行，Cooke選在紐約東面的羅德島州一座19世紀歷史建築物Belcourt of Newport迎娶伊人。珍妮花在另一金像影后愛瑪史東與男友Dave McCary、絲安娜美娜與男友Lucas Zwirner、Kris Jenner、金美倫戴雅絲、恩師導演大衛奧羅素等，約150位親朋好友見證下完婚。

  據指，Adele與金美倫及Nicole Richie提早一天到會場，綵排婚禮程序。圖：網上圖片

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