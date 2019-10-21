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Mina驚喜現身　TWICE齊人迎萬聖節

2019-10-21 列印
■TWICE 9位成員終於合體，令粉絲有意外驚喜。
■Mina狀態大勇，粉絲應鬆口氣。
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　　出道4周年的韓國人氣女團TWICE，9位成員昨日在首爾高麗大學一連舉行2場萬聖節見面會《ONCE HALLOWEEN 2》，成員各自扮成不同角色登場，當中以多賢將自己全身油成藍色，穿上假肌肉裝，扮成阿拉丁最為出位；子瑜扮成黑魔女都吸睛，另定延扮成《愛麗絲夢遊仙境》的Mad Hatter、彩瑛扮成剪刀手愛德華等。不過，最驚喜的還是隊中日籍成員Mina突然現身，她於今年7月證實患上了驚恐症宣佈暫時停工。昨日fans以為她缺席，豈料帶出外驚喜。

　　罹患恐慌症的Mina穿上紫色露肩裙現身，雖然沒有和成員一同變裝，全場興奮歡呼，她開心得向台下揮手，笑容滿面，病情似乎康復許多。當日Mina跳舞和唱歌實力依舊，給粉絲交足功課。圖：網上圖片

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