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超雲分享素顏做運動短片

2019-10-21 列印
■何超雲身材愈來愈Fit。 網上圖片
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　　賭王何鴻燊的千金何超雲自與陳山聰分手後變得低調，不像妹妹超蓮常於社交網派福利，日前她罕有地分享做運動的短片，只見素顏的她穿上背心運動服，坐在健身球上拉緊背肌，之後再做瑜伽中強化脊椎的駱駝式，雖未見有教練，但仍做得有板有眼。她還留言：「完美表達……我好累！」不少網民都叫她加油，但亦有網民指她拉背姿勢做錯，擔心或會有反效果！

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