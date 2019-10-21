超雲分享素顏做運動短片

中大校長段崇智在支持抗爭的學生眼中，由「段狗」變成「段爸」的戲劇化過程，讓人嘖嘖稱奇！ 有參與校長與學生閉門會面的中大人透露，學生對段校長的評價一直都不正面，反而覺得副校長才像校長。另外，段校長對學生的責罵亦感到生氣，曾有一段時間冷笑學生跪地痛哭的表現。 當經歷兩個小時溝通後，段校長因為聆聽了學生陳述示威抗爭時在警署的遭遇而流淚，亦認為當下香港出現的群眾和學生運動是他前所未有遇過的事，所以決定為學生向特首表達意見，而學生也為之前魯莽和衝?校長的不禮貌舉措集體道歉。對中大人來說，這是一次具有正能量，示範有效溝通的表現。 子曰：「君子和而不同，小人同而不和。」所謂「一團和氣」，...

2019-10-21