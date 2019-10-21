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黎瑞恩燦爛笑容谷澳門騷

2019-10-21 列印
■小恩子的笑容好有感染力。
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　　黎瑞恩將於11月於澳門舉行《快樂有恩Smile With V巡迴演唱會－澳門站》，今次個唱帶出開心歡笑主題，想喚醒大家的正能量，提醒大家無論經歷幾多不如意事都要記得笑一笑，故演唱會海報亦用了小恩子最自然、最真的一面拍攝，而攝影師當日就用了少於10分鐘，就極速捕捉到小恩子發自內心的燦爛笑容！

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