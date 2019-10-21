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BSB澳門騷普通話冧Fans Nick Carter心繫初生B女

2019-10-21 列印
■Nick high爆獨唱了一整段歌。
■BSB五子大唱經典歌，粉絲不停尖叫。
■Nick和Brian（右）落力獻唱。
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　　成軍26年的美國殿堂級男團Backstreet Boys（BSB）前晚到澳門演出，五子一出場便以《I Wanna Be With You》、《The Call》以及《Don't Want You Back》打頭陣，又頻頻走上設於搖滾區的舞台扭動身體，還大賣親和力跟歌迷握手，令歌迷激動尖叫。

　　其間成員Brian問現場有多少歌迷支持了他們26年，大批歌迷舉手和應。而上周喜獲么女的成員Nick Carter，與另一位成員Howie不忘以普通話「你好」冧Fans。Nick前晚演出前更在社交網站貼出女兒相片一解相思苦，五子唱了28首歌滿足歌迷，稍後將到台北和曼谷等地開騷。

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