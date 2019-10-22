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王敏奕犧牲色相 控訴職場性騷擾

2019-10-22 列印
■王敏奕被客戶灌酒抽水，她拍這場戲沒有加「Pat」保護自己。
■王敏奕公開控訴職場性騷擾文化。
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　　王敏奕在ViuTV劇集《假設性無罪》中飾演的設計師角色，獲老闆安排與客戶見面食飯，其間竟被非禮及灌酒，她不堪受辱而去，最後決定聯同公司其他曾遭性騷擾的女同事，公開控訴公司不良文化。

　　王敏奕為拍攝劇集不斷犧牲色相，她指自己不用加「Pat」保護自己：「呢場戲嘅意義大於畫面，因為對女性嚟講係一件好尷尬嘅事！個角色設定雖然唔係大膽，但都會為自己出頭，所以好快可以逃出魔掌！」她更表示自己一向唔錫身，身邊同事反而不停提醒她小心走光：「我第一次咁重戲份，一日拍十幾場戲，呢個挑戰好大！」



















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