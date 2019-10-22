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溫碧霞望憑《墮落花》封后

2019-10-22 列印
■關智斌與溫碧霞都對《墮落花》十分期待。
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　　英皇電影發行的電影《墮落花》入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節，男主角關智斌坦言猶如打了一支強心針；至於女主角溫碧霞就表示：「當我看到《墮落花》劇本，立即便愛上了，這個角色有毒癮，不時出現幻覺，對演員來說好吸引，演繹難度相當高。」早已表明渴望攞金像獎影后的溫碧霞，會不會加倍期待？她笑說：「我話冇，你信唔信吖？這個（金像影后）一直是我的夢想，由15歲開始演戲，已憑《靚妹仔》與《俏皮女學生》入圍金像獎最佳新人獎，令我從小訂立目標，希望成為一個出色演員。」關智斌亦大讚溫碧霞今次演出有突破，給他看到一個全新的溫碧霞。

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